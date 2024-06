Via vai da un appartamento, arrestato per spaccio di droga

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 51 anni con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90. L’arresto è avvenuto al termine di un’attività di appostamento e osservazione nei pressi di Largo XVI Luglio.

L’operazione è iniziata a seguito di un esposto giunto in Questura che segnalava un costante via vai di persone in un appartamento dove viveva l’indagato.

Gli agenti hanno monitorato la situazione, fermando diversi acquirenti trovati in possesso di dosi di varie droghe.

Questi individui, segnalati ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, hanno fornito descrizioni e informazioni che hanno rafforzato i sospetti sull’attività illecita dell’uomo.

Durante l’ultimo servizio di osservazione, gli agenti hanno intercettato un acquirente che ha fornito ulteriori dettagli sul venditore.

Decidendo di intervenire, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, trovando 12,50 grammi di cocaina, 12,07 grammi di eroina, 725 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato arrestato e portato in Questura per gli adempimenti di rito, prima di essere trasferito presso la Casa Circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto.