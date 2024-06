Incidente stradale sulla E45: due donne ferite

Questa mattina, alle ore 6.58, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture lungo la E45, al km 137 in direzione sud, nei pressi dell’uscita di Sansepolcro.

Nell’incidente sono rimaste ferite una donna di 34 anni e una di 59 anni, entrambe trasportate in codice 2 al pronto soccorso di Sansepolcro.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e assistere le persone coinvolte.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’episodio ha causato rallentamenti nella circolazione stradale lungo quel tratto della E45, invitando gli automobilisti alla massima prudenza.