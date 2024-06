Bocce Arezzo vince il campionato di terza categoria Bocce Raffa Toscana

È Bocce Arezzo a prevalere nel Campionato di Promozione di Terza Categoria Toscana. La squadra aretina ha chiuso al secondo posto il Girone C, alle spalle del DLF Chiusi, dopo un lungo testa a testa, deciso dalla vittoria chiusina sul campo aretino dopo il successo di Bocce Arezzo invece in terra senese all’andata.

La fase a eliminazione diretta ha visto un percorso grandioso degli aretini del Presidente Rubechi, i quali, dopo il 7-1 dell’andata, passavano indolori la sconfitta contro la Follonichese nel ritorno dei quarti di finale. In semifinale l’Affrico, vincitore a punteggio pieno del Girone A, si rivelava avversario tostissimo: 6-2 di Bocce Arezzo all’andata, 6-2 per l’Affrico al ritorno e si andava ai pallini, laddove l’esperienza e la freddezza di Bocce Arezzo la facevano da padroni.

Arrivata in finale, la squadra aretina trovava ancora il DLF Chiusi: dopo il 4-4 in Val di Chiana all’andata, al ritorno, sotto le insegne della Chimera, Bocce Arezzo trovava un 5-2 che vale il passaggio alla fase interregionale, dove affronterà la vincente del girone Lombardia/Piemonte il 6 e 13 luglio per la semifinale di raggruppamento.

Ecco la rosa della squadra vincitrice: Cardinali Roberto, Formelli Federigo, Mariotti Mariella, Sandroni Dante, Vignone Leonardo, Cortesi Massimo, Zotti Alessandro.