Palazzo Carbonati: ufficializzato il provvedimento di aggiudicazione definitiva

E’ stato ufficializzato questa mattina dal dirigente del Servizio patrimonio del Comune di Arezzo il provvedimento di aggiudicazione definitiva di Palazzo Carbonati, il prestigioso immobile di via Albergotti, una delle strade più suggestive del centro storico della città. L’ufficializzazione ha fatto seguito all’approvazione del verbale di asta pubblica del 31 maggio scorso che in via provvisoria aveva attribuito il palazzo alla società Peschiera Immobiliare srl ad un prezzo di vendita pari a 1.600.000,00 euro.

Il complesso riconosciuto di interesse culturale è costituito da tre unità immobiliari per un totale di oltre 2mila metri quadrati che comprendono un fabbricato principale disposto su cinque livelli con accessi plurimi da via Albergotti e dal resede di pertinenza del complesso immobiliare, un fabbricato secondario disposto su due piani posto nel lato sud denominato “Ex casa del custode” e un resede di ampie dimensioni posto tra i due edifici.

L’immobile è compreso nell’attuale piano operativo in zona “centro storico del capoluogo” disciplinato dalle norme tecniche di attuazione dello stesso PO che regolano i relativi interventi.