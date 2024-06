La Polizia di Stato di Arezzo arresta 2 persone con 90 grammi di cocaina in macchina

Durante lo scorso weekend, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due giovani di origine magrebina, rispettivamente di 25 e 37 anni, sull’Autostrada del Sole. L’operazione è avvenuta alle ore 17:00 di sabato, quando una pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato una Mercedes Benz classe A, che viaggiava in direzione sud sull’A1, per un controllo.

La vettura, dotata di una targa doganale tedesca, comunemente chiamata “zoll”, risultava non valida per la circolazione sul territorio nazionale poiché scaduta il 29 marzo. Gli agenti, notando l’irregolarità, hanno deciso di accompagnare i due occupanti in ufficio per ulteriori verifiche.

Durante l’accompagnamento, i due individui hanno mostrato segni di agitazione, il che ha indotto gli agenti a effettuare una perquisizione del veicolo. All’interno del cruscotto, dietro l’autoradio e sotto il vano dell’airbag, è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente una polvere bianca. L’analisi eseguita presso il Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo ha confermato che si trattava di cocaina per un peso lordo di 91,60 grammi.

I due giovani, entrambi incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno, risultano risiedere nell’aretino. Pertanto, i poliziotti hanno richiesto l’ausilio della Squadra Mobile della Questura per eseguire un’immediata perquisizione domiciliare, che però non ha portato ad ulteriori scoperte.

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferiti presso la casa circondariale di Prato.