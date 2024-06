Arrestato l’autore della rapina a un anziano fuori dall’ospedale di Arezzo

I carabinieri di Arezzo hanno fermato un uomo accusato di aver rapinato un 72enne all’esterno dell’Ospedale Civile. L’arresto è avvenuto grazie alla pronta reazione delle vittime e alla tempestività delle forze dell’ordine.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo sospettato di aver rapinato un anziano di 72 anni.

L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì, nei pressi del parcheggio coperto di via Laschi, all’esterno dell’Ospedale Civile di Arezzo.

L’anziano, in compagnia della moglie, è stato avvicinato dal malvivente che, repentinamente e alle spalle, lo ha spinto e malmenato, sottraendogli il portafoglio.

Sotto shock, i due coniugi hanno immediatamente chiesto aiuto ai passanti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

La centrale operativa ha inviato diverse pattuglie sul posto, che hanno subito avviato le ricerche del sospetto.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a individuare l’autore della rapina in pochi minuti.

L’uomo, uno straniero irregolare con precedenti reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato individuato in via Masaccio, all’ingresso del Parco Pionta.

Durante l’identificazione, il sospettato ha tentato la fuga a piedi e ha opposto resistenza all’arresto, ma è stato rapidamente fermato dai militari.

L’uomo, che nel frattempo si era disfatto della refurtiva, è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso e successivamente trasferito presso il carcere di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale.

La vittima, sebbene ancora scossa dall’accaduto, non ha riportato ferite fisiche ed è stata confortata dai carabinieri.

I due coniugi hanno espresso sentimenti di stima e apprezzamento per l’operato tempestivo e coordinato dei militari, che ha permesso di risolvere rapidamente un caso che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le indagini proseguono per accertare se l’arrestato possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona.