Incidente sulla SR71 a Cortona: due giovani trasportati in ospedale

Questa mattina, alle ore 7.25, il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’Asl Tse è stato attivato per un grave incidente stradale lungo la SR71 a Cortona.

L’incidente ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

Due giovani, un uomo di 28 anni e una donna di 26 anni, sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Fratta. Sul posto sono prontamente intervenuti la Misericordia di Cortona, l’automedica di Fratta, l’ambulanza infermierizzata di Castiglion del Lago e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della zona.

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell’incidente. Nel frattempo, il tratto di strada interessato è stato messo in sicurezza per permettere il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.