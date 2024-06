Operazioni dei Carabinieri di Cortona: arresti e sequestri a Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana

Nella notte, i militari della Stazione di Castiglion Fiorentino, su richiesta pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di Cortona, sono intervenuti per un episodio di violenza domestica.

Un uomo di 48 anni, residente a Castiglion Fiorentino, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

In stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol, l’uomo ha minacciato verbalmente e tentato di aggredire fisicamente il padre.

L’intervento tempestivo dei militari ha impedito l’escalation della violenza. Durante l’operazione, è stata sequestrata una sciabola a doppia lama trovata in possesso dell’aggressore.

L’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Firenze “Sollicciano” su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Castiglion Fiorentino, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 54 anni, originario della Campania, per truffa. Spacciandosi per operatore postale, ha indotto una vittima a versare circa 40.000 euro tramite bonifici bancari. Le indagini, supportate dall’analisi dei tabulati telefonici, hanno rivelato che il denaro era stato trasferito sul conto corrente del truffatore.

La vittima è riuscita a bloccare una transazione di 28.000 euro, ma ha comunque subito un danno di circa 12.000 euro.

A Foiano della Chiana, i Carabinieri hanno denunciato una donna di circa 70 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, entrambi sequestrati. Inoltre, un uomo di 45 anni è stato segnalato all’autorità prefettizia per possesso di 1,5 grammi di hashish e denunciato per furto aggravato.

La mattina del 31 maggio 2024, si era introdotto in un’abitazione rubando una bicicletta professionale in carbonio del valore di circa 7.500 euro.

La bicicletta è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario.