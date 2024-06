Infortunio sul lavoro ad Arezzo: ferito 27enne    

Alle ore 17:18 è stato attivato l’intervento del 118 della Asl Tse per un infortunio sul lavoro avvenuto ad Arezzo in via Pasteur 18.

L’incidente ha coinvolto un uomo di 27 anni che è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso del San Donato di Arezzo

per la sospetta frattura del femore.

Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e il PISLL per i rilievi di legge.