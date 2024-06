Trionfo dell’Accademia Karate Arezzo al “Trofeo Stefano Gambassi”

Domenica 9 giugno, l’Accademia Karate Arezzo ASD ha partecipato con grande successo alla prima edizione del “Memorial Stefano Gambassi” presso il Palazzetto Palametato (PI). La manifestazione, dedicata alla memoria del Maestro di Karate Stefano Gambassi, è stata organizzata dalla ASD Mistral Karate sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. della Provincia di Pisa.

Le competizioni hanno incluso prove tecniche con colpitore e “Kumite a contatto controllato”, coinvolgendo partecipanti di tutte le età, dai bambini agli agonisti.

L’Accademia Karate Arezzo ASD ha schierato ben 35 atleti, tutti capaci di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nonostante per molti fosse la prima esperienza in gara, i risultati sono stati straordinari: un totale di 30 medaglie conquistate, di cui 15 d’oro, 9 d’argento e 6 di bronzo.

Medaglie d’Oro:

Jasari Marvin

Preda Delia Andreea

De Tollis Enea

Ylan Perrone Aubert

Bartoli Dylan

Scatragli Evelin

Farini Vittoria

Giustini Mattia

Dini Luca

Constantin Emanuel

Nicchi Samuele

Giulia Marinelli

Farini Bianca Maria

Sciacca Samuele

Petrini Giulio

Medaglie d’Argento:

Nicchi Cristian

Galletti Adele

De Luca Filippo

Trojanis Martina

Petrache Sara Maria

Batistini Riccardo

De Francesco Giulia

Moretti Bianca

Biondini Giorgia

Medaglie di Bronzo:

Petrache Cristian

Geers Johan

Bardazzi Massimo

Jasari Elver

Galletti Sofia

Gregori Virginia

Inoltre, gli atleti Gregorio Passalacqua e Denise Formichella si sono classificati al quinto posto. Maurizio Bartoli, Lorenzo Leoni e Giovanni Biondini erano iscritti ma non hanno gareggiato.

I risultati ottenuti sono motivo di grande orgoglio per l’Accademia, che vede i propri atleti eccellere grazie all’impegno e alla dedizione. Gli atleti sono stati seguiti dal Responsabile Tecnico M° Enzo Bertocci e dai Tecnici A.K.A. M° Roberto Petrini e Istr. Roberto Grotti, il cui supporto è stato fondamentale per il successo della squadra.

Complimenti a tutti i partecipanti per l’eccellente performance e per aver portato in alto i colori dell’Accademia Karate Arezzo ASD al “Trofeo Stefano Gambassi”.