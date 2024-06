Il “re della truffa” ad Arezzo: perquisito dalla Polizia, scatta la denuncia

Stefano Ramunni, sessantenne barese noto per numerose truffe in Italia e protagonista di servizi televisivi su Le Iene e Striscia La Notizia, è stato denunciato ad Arezzo.

Fermato dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione, Ramunni ha fornito false generalità usando un abbonamento dei trasporti con un nome diverso. Dopo l’identificazione e una perquisizione nella sua camera d’albergo, è stato denunciato per sostituzione di persona e false generalità.