Incidente stradale a Montevarchi: tre persone trasportate al pronto soccorso

Il servizio di emergenza 118 dell’Asl TSE è stato attivato alle ore 12.48 per un incidente automobilistico avvenuto a Montevarchi, in via della Ginestra. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una donna di 33 anni, un uomo di 49 anni e un minore, che sono stati trasportati al pronto soccorso di Valdarno con codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica del Valdarno, la Misericordia di Terranuova Bracciolini e di Pian di Scò, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la sicurezza stradale.