Operazione di controllo ai Giardini Porcinai: due persone denunciate

Oltre Cinquanta persone controllate e anche dieci auto.

Una task force di 12 uomini interforze ha condotto ieri sera una speciale operazione di controllo del territorio in una delle zone più a rischio delinquenza dell’ultimo periodo, i cosiddetti Giardini del Porcinai di fronte alla stazione di Arezzo.

Intorno alle 19 di ieri sera si sono portate sul posto gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato con anche gli addetti dell’ufficio immigrazione, gli uomini dei Carabinieri con le unità cinofile e i vigili urbani del comando di Arezzo.

Nel corso dei controlli è scattata una denuncia per una persona trovata nel territorio ma irregolare perché proveniente da un paese extra comunitario.

Un’altra persona invece è stata segnalata perché trovata in possesso di droga per uso personale.