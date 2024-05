Lite violenta tra senza fissa dimora ad Arezzo: interviene la Polizia

Un acceso scontro tra due persone senza fissa dimora ha richiesto l’intervento della polizia nella serata di ieri ad Arezzo. Poco dopo le 21, nei pressi di Villa Severi, le grida di una donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti.

La donna, visibilmente in difficoltà, urlava ripetutamente “aiuto”, spingendo i testimoni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato la donna stesa a terra con un uomo accanto. Alla vista della polizia, uno dei due uomini presenti si è dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi. La coppia rimasta è stata fermata per accertamenti.

La donna ha riferito agli agenti di essere stata violentata e picchiata dal compagno, che era in preda all’alcol.

Trasportata al pronto soccorso, la donna è stata sottoposta a verifiche e accertamenti medici e per lei è scattato il codice rosa, una procedura riservata alle vittime di violenza. L’uomo, invece, è stato trasferito presso gli uffici della questura di Arezzo, dove è stato trattenuto per ulteriori approfondimenti.

Per lui è scattata la denuncia per violenza e percosse.

L’indagine della polizia prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e rintracciare l’uomo fuggito.