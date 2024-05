Arezzo, bimbo precipita dal terzo piano: è grave

Un bimbo di 4 anni e mezzo è sfuggito alla vigilanza della madre che stava allattando il fratellino ed è caduto dal terzo piano.

L’incidente ha scosso la comunità del quartiere multietnico di Saione, gettando nella disperazione la famiglia coinvolta, originaria del Bangladesh.

L’episodio drammatico è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo in via del Trionfo, una delle strade principali della zona.

Mentre la madre si dedicava all’allattamento sul balcone di casa, il piccolo si trovava a giocare fra le sbarre della ringhiera.

In un attimo fatale, il bambino è riuscito a scavalcare la balaustra e a perdere l’equilibrio, precipitando da un’altezza di almeno dieci metri.

La tragedia è stata scoperta dai vicini, che hanno udito le urla della madre e hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia, mentre l’elicottero del soccorso regionale è stato chiamato per trasportare il piccolo in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Al momento del tragico evento, gli zii del bambino si trovavano nell’appartamento, ma non hanno notato nulla fino all’arrivo dell’allarme.

La comunità locale è stata scossa dall’accaduto, ma non ci sono dubbi sulla natura accidentale dell’evento, con la madre completamente estranea a qualsiasi responsabilità.

La priorità ora è concentrarsi sulle cure mediche e sulla speranza che il piccolo possa riprendersi completamente da questa terribile esperienza.