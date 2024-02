Incidente auto-moto: ferito minorenne

Nella mattinata di oggi, alle ore 8:16, i mezzi e il personale dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti prontamente in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un motociclo condotto da un minorenne.

Il giovane conducente del motociclo è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente, oltre all’intervento della Asl Tse, sono intervenuti anche la Croce Bianca di Arezzo e le forze dell’ordine locali per effettuare i rilievi di legge.