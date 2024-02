Anziano smarrito a Terranuova Bracciolini, ritrovato dalla polizia grazie a un commerciante

Nel pomeriggio del 14 febbraio, la Polizia di Stato di Montevarchi ha prontamente risposto a una segnalazione riguardante un anziano in stato confusionale a Terranuova Bracciolini. Grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti del Commissariato, coordinato dal Vice Questore Gian Fabrizio Moschini, l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute, ma visibilmente spaesato dopo essersi smarrito durante una passeggiata.

L’anziano, ospite temporaneo di familiari nella zona ma originario di un’altra regione, non poteva fornire ulteriori dettagli utili per identificarlo.

Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti nelle banche dati di Polizia e hanno interagito con i residenti e i commercianti locali per ottenere informazioni.

Fortunatamente, uno dei negozianti ha riconosciuto l’uomo e ha indicato agli agenti della Volante chi fosse la figlia, titolare di un’attività commerciale a Terranuova.

Il lieto fine dell’intervento è stato garantito quando gli agenti hanno riunito l’anziano con la sua figlia. L’incontro emotivo ha visto la donna riabbracciare il padre, mentre non ha esitato a complimentarsi con la Polizia di Stato per l’efficace operato.