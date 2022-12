Vorrei portare all’attenzione della vostra redazione uno spiacevole episodio legato ad alcune multe ricevute per un passaggio con il rosso nel comune di Monte San Savino.

Nel dicembre 2020 mi vengono notificate due multe per un doppio passaggio con il rosso che avrei fatto nell’arco di 4 minuti (una in un senso e una in un altro.

In data 20/01/2021 veniva inviata una contestazione e richiesta di annullamento al Comune di Monte San Savino alla quale non è mai stato risposto.

In quella lettera si spiegava tra l’altro che è evidentemente impossibile che in 4 minuti di distanza si possa passare dai suddetti semafori prima in una direzione e poi in un’altra.

In data 12/3/2021 mi venivano notificati due verbali per omessa comunicazione delle generalità del trasgressore che ho deciso di non saldare.

Nel dicembre 2022 saldo il sollecito per le multe non ancora saldate relative al doppio passaggio con il rosso mentre non ho ancora saldato quelli per la mancata trasmissione delle generalità, cosa che non ho intenzione di fare visto che ho già saldato le altre due ingiuste visto che non si possono subire due sanzioni nel giro di pochi minuti per la stessa presunta infrazione.

Trovo infine molto grave che un cittadino debba subire tutto questo

(da 1 multa sono diventate 4) senza nemmeno la possibilità di ottenere risposte dall’amministrazione comunale nel cui territorio sono installati questo tipo di semafori.

L.T.