Azienda orafa nel mirino dei ladri in Valtiberina, dove ladri sono scappati in fuga con metallo prezioso per svariate migliaia di euro.

La ditta è ad Anghiari, la Forval di Giovanni Fornacini, imprenditore e dirigente calcistico locale.

Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno eluso il sistema di sorveglianza e sono penetrati nottetempo nell’azienda portando via oro già pronto per la successiva lavorazione.

Il proprietario si è accorto in mattinata del furto ed ha avvisato i carabinieri.

Il furto è avvenuto a pochi chilometri dal gran colpo in villa messo a segno il giorno prima nella dimora del presidente di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti che ha fruttato un bottino da 100.000 euro.