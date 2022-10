I Carabinieri della stazione di Bucine in differenti occasioni, hanno denunciato autotrasportatori e sequestrato due autocarri carichi di materiali pericolosi.

Analogamente, hanno proceduto ieri, nei confronti di un altro autotrasportatore, controllato mentre era diretto verso un centro di conferimento rifiuti dell’aretino.

I militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo il conducente di un furgone, per il trasporto di rifiuti pericolosi.

In particolare, la persona controllata aveva omesso di confezionare adeguatamente i rifiuti trasportati per lo smaltimento, e di separare dalle altre componenti gli oli combusti, che, se non correttamente smaltiti, diventano estremamente pericolosi per l’ambiente in cui vengono dispersi.

I carabinieri di Bucine accertavano che il medesimo, sebbene in regola con l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, era diretto in discarica, trasportando sul proprio autocarro degli elettrodomestici, un barile di olio esausto e delle parti di motore e di carburatori di auto.

Il soggetto, nella circostanza, era in altre parole intento a trasportare rifiuti speciali e pericolosi del tipo r.a.e.e., in mancanza della specifica autorizzazione prescritta ex d.lgs. 152/2006. Il tutto è stato ovviamente sottoposto a sequestro, e all’uomo (un 45enne con piccoli precedenti penali) è stato contestato il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, previsto dal Testo Unico delle norme in materia ambientale.

Nelle stesse ore, a Montevarchi, i Carabinieri hanno denunciato una persona sorpresa alla guida sotto gli effetti di stupefacente.

L’uomo, un 50enne gravato da piccoli precedenti penali, a inizio ottobre era rimasto coinvolto in un incidente aveva investito una 25enne, che stava attraversando la strada.

Le successive analisi hanno poi evidenziato la presenza di cocaina.

Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, prevista dal Codice della Strada, e lesioni stradali colpose.

Contestualmente, è stato anche segnalato alla Prefettura di Arezzo per uso personale di sostanza stupefacente.