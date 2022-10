Auto in panne, 89enne rimane 24 ore nel bosco consumando acqua e cioccolata

By Redazione

La buona notizia è stata data ieri dal sindaco Nicolò Caleri con questo post sulla pagina Facebook:

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE

Con grande sollievo di tutti sono terminate con successo le ricerche del sig. Rolando Bonucci, che da ieri non era più rintracciabile con la sua auto.

Grazie all’azione continua di tutte le squadre di soccorso e a una segnalazione di due persone che erano nel bosco in cerca di funghi, il Sig. Bonucci è stato ritrovato in località Campi Gialli in ottime condizioni di salute.

Per fortuna dopo la rottura dell’auto in una zona particolarmente impervia, il sig. Bonucci ha mantenuto la calma, non allontanandosi dall’auto e consumando acqua e cioccolata che aveva con sé, riscaldandosi con accensioni periodiche dell’auto e con una coperta presente nell’abitacolo.

Una volta rintracciato, il Sig. Bonucci è stato accompagnato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco all’ambulanza in attesa lungo la provinciale, dove è stato prontamente visitato. Il tempo di verificare il suo ottimo stato di salute, considerando l’avventura appena vissuta, e poi ha potuto riabbracciare i propri familiari, ponendo fine a queste lunghissime 24 ore di attesa.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato le ricerche e vi hanno partecipato, una bellissima azione di collaborazione di moltissimi enti e associazioni sul nostro territorio che ha permesso di giungere a un lieto fine: il comando di Arezzo dei Vigili del Fuoco, che sin dall’inizio ha diretto le operazioni prima nella centrale operativa mobile posta a Romena e poi nei locali del distaccamento volontari di Pratovecchio; i volontari stessi del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pratovecchio, i Carabinieri della stazione di Pratovecchio Stia e del comando di Bibbiena, gli agenti della Polizia Stradale e i volontari del Soccorso Alpino che sin dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte si sono adoperati senza sosta per restringere il campo di ricerca, realizzando turni veramente impegnativi; il personale dell’Unione dei Comuni che ha dialogato con il comando dei vigili del fuoco; i dipendenti del comune di Pratovecchio Stia, i volontari della Croce Rossa e delle Misericordie di Stia, Pratovecchio e Poppi, i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità e del Parco, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i cacciatori che oggi hanno permesso di rinforzare le ricerche dall’alba sino al momento del ritrovamento.

Un ringraziamento anche ai cittadini che ci hanno fornito indicazioni estremamente utili per focalizzare la ricerca, fino a quella conclusiva effettuata proprio da due cercatori di funghi. Infine un grazie ai miei consiglieri comunali che mi hanno aiutato a dare supporto a tutta l’azione.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi salutiamo con gioia il ritorno in famiglia del Sig. Bonucci, con la consapevolezza che proprio questa capacità di collaborare tutti assieme fa delle nostre comunità un qualcosa di veramente speciale.

Il Sindaco

Nicolò Caleri