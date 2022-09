Zattere al San Donato

“Piove, senti come piove

D’Urso hai visto come piove? Hai sentito come è venuta giù?

Ma sarà mai possibile che debba piovere dentro un ospedale?

E la manutenzione a cosa serve?

Ma forse è più corretto chiedersi se una manutenzione esiste!

Le foto che ci sono arrivate gridano vendetta.

Nel 2022, stendere sul pavimento teli di nylon e piazzare secchi per raccogliere acqua dentro un ospedale della civilissima Toscana, che della sanità si è sempre vantata facendone il suo fiore all’occhiello ci amareggia.

Anzi, ci fa ixxxxxxe come iene; dentro un ospedale non è ammesso che piova e non ci sono giustificazioni che tengono.

Le strutture vanno mantenute in perfetta efficienza, i fondi stanziati per la manutenzione vanno impiegati, l’utenza come il personale che vi lavora hanno diritto ad avere un luogo salubre e sicuro e non a rischio.

E qui ci piacerebbe che quelle sigle che dovrebbero difendere i diritti dei lavoratori si facessero sentire anche perché è noto che da tempo è in atto una sorta di “smantellamento” della sanità pubblica a favore di quella privato.

Non vorremmo che ad accelerare questo passaggio, oltre a far migrare per le prestazioni molta utenza nelle strutture private convenzionate, si è deciso di rendere inagibile, piano piano, il plesso.

Il mitico Giulio, che da buon democristiano ci vedeva lungo disse: “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina”.

Piove, senti come piove Madonna come piove senti come viene giù!

