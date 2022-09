San Giovanni Valdarno: svariate violazioni scoperte nel cantiere per la ristrutturazione dello stadio comunale

I controlli dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, hanno riguardato un vasto cantiere in essere nella zona antistante il lungarno occidentale, avviato per la manutenzione e la ristrutturazione dello stadio comunale.

Una volta fatto accesso, gli uomini dell’Arma si sono trovati di fronte a presunte e svariate tipologie di violazioni o omissioni (lavoratori assunti in nero; lavoratori non formati in materia di sicurezza; mancata redazione del piano operativo di sicurezza; inadeguata, o del tutto assente, formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori), solo che il tutto era, per così dire, moltiplicato per due, atteso che in questo caso due erano le imprese edili attive sul cantiere.

Non solo. Stavolta sono stati anche identificati due lavoratori illegalmente soggiornanti nel territorio nazionale, che sono stati deferiti ai sensi della normativa prevista dalle violazioni inserite dal Legislatore nel Testo Unico sugli stranieri.