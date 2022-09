Arezzo, teneva cani in pessime condizioni, denunciata

By Redazione

Intervento degli agenti e degli ufficiali della polizia municipale, insieme al personale del servizio veterinario della Asl, in via Libia dove erano stati segnalati maltrattamenti e abusi su alcuni cani detenuti in un appartamento di circa 50 metri quadrati.

Sul posto, gli operatori hanno rinvenuto 2 cani femmina di razza meticcia, un maschio tipo Pitbull oltre a 8 cuccioli di vario genere di circa 20 giorni, in condizioni igieniche allarmanti e di salute estremamente precarie. L’appartamento era ricoperto di deiezioni, sia sul pavimento che sulle pareti, e caratterizzato da un pungente odore di ammoniaca e di materiali in decomposizione.

Gli agenti hanno così dovuto far intervenire gli ispettori dell’Ufficio igiene pubblica della Asl Toscana Sudest e richiedere al sindaco un’ordinanza contingibile e urgente in materia di salute e igiene pubblica per la bonifica dell’appartamento.

La proprietaria degli animali, detenuta agli arresti domiciliari, non è stata in grado di spiegare la grave situazione e, vista l’inagibilità dell’abitazione, è stata ricollocata in luogo adeguato.

La stessa è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali.

I cuccioli e i cani adulti sono stati sequestrati e condotti in una struttura idonea dove riceveranno le cure del caso.