Porta a Santo Spirito vince la sua 39.ma lancia d’oro e supera Porta Crucifera: il commento di Marco Rosati

Porta Santo Spirito vince la Giostra del Saracino.

Ad un lettore non attento e un po’ distratto appare come una “non notizia” è forse ha pure ragione.

In città il refrain, ormai da mesi, era infatti “ si deve solo sperare che la perdano loro”.

E invece la Piazza ha raccontato una storia diversa.

Certo il finale non cambia ma la trama non è stata quella che tutti si aspettavano.

La Lancia ha preso la via dei Bastioni ma … che fatica.

Ne è uscita una Giostra bellissima come non si vedeva da diverse edizioni.

Pronti via e Scortecci cancella il 5.

L’umore dei quartieristi avversari vira subito verso la rassegnazione ed i “.. cosa ti avevo detto?” “…. vai è già finita” si sprecano.

Dopo il 4 di Parsi è Adalberto Rauco che pareggia il centro di Porta Santo Spirito.

E’ quindi la volta di Marmorino che non va oltre il 4.

Il cielo diventa di un grigio tendente al nero e cade anche qualche goccia di pioggia.

E’ terminata la prima tornata di carriere e nessuno è fuori dai giochi.

Si riprende con Elia Cicerchia.

Ancora centro e Porta Santo Spirito a 10 punti.

Ora per Porta del Foro e Porta Sant’Andra si fa tremendamente dura.

Non basta più marcare il punteggio più alto.

Serve anche l’aiuto della fortuna con qualche premio extra.

Si prova quindi un impatto più violento nell’intento di spezzare la lancia e raddoppiare il punteggio.

Al pozzo c’è Francesco Rossi per Porta del Foro quando il braccio del Vice Maestro di Campo a piedi si alza.

Segno inequivocabile che ha visto la lancia toccare contro il muro e quindi in caso di rottura il punteggio non verrà raddoppiato.

Per Porta del Foro la Giostra si complica ancora di più anche perché se è vero che vi sono altri bonus non c’è ricordo se non, forse, in tempi lontanissimi di una loro assegnazione.

Per la cronaca il punteggio è 4 e la palla, pardon, la lancia, passa a Porta Crucifera.

Vanneschi marca un 5 porta allo spareggio Santo Spirito.

Sant’Andrea, con Montini marca 5 punti ma il 9 totale ne sancisce l’uscita di scena.

Santo Spirito affida la sua chance a Scortecci.

Buona carriera ma questa volta il punteggio è 4.

Anche rauco non si ripete.

Quattro punti e si procede con l’altro spareggio.

E’ la volta di Cicerchia che cancella il centro.

Non vi sono dubbi: 5 punti.

Vanneschi può solo imitarlo per continuare negli spareggi, ogni altro punteggio decreterà la vittoria dei giallo-blu.

Il suo colpo di lancia si ferma sul 4.

Porta Santo Spirito vince la sua 39^ Lancia d’Oro staccando proprio i cruceferini fermi a 38.