Porta Santo Spirito vince la Prova Generale dedicata a Faliero Papini

Pronti via e Porta Santo Spirito mette subito in salita la Giostra per tutti con Niccolò Pineschi che va sicuro in sella a Toni e centra il cinque.

Porta del Foro manda per primo sulla lizza Roberto Gabelli che in sella a Oliver marca 4 punti.

Prima carriera per Porta Crucifera che fa correre per primo Niccolò Paffetti, è un cinque anche il suo in sella a Rosa.

Chiude la prima serie di carriere Porta Sant’Andrea con Matteo Bruni che non va oltre il 2 insieme a Bianca.

Si riparte con Elia Pineschi, che marca 4 punti e porta Santo Spirito a quota nove.

Porta del Foro, con l’esordiente Niccolò Scarpini, si ferma sul due insieme a Lola e i giallocremisi sono fuori.

Stessa sorte per Porta Crucifera con Andrea Bennati in sella a Toro Seduto che cerca il cinque ma finisce sul 2.

Chiude la seconda serie di carriere il biancoverde Leonardo Tavanti, un quattro che porta a quota sei il punteggio di Porta Sant’Andrea e che assegna la vittoria della Prova Generale alla Colombina.

Con nove punti i fratelli Pineschi conquistano la Prova Generale dedicata a Faliero Papini e ricevono dal sindaco Alessandro Ghinelli il piatto d’argento trofeo della sfida.