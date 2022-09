L’Arezzo supera in trasferta l’Orvietana per 4-0

90′ + 3′ – Triplice fischio. L’Arezzo inizia con una vittoria superando in trasferta l’Orvietana per 4-0.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

85′ GOL AREZZO: Zona lancia Diallo che fa sfilare per Convitto il cui tiro trova la respinta di Rossi, Forte arriva di gran carriera e appoggia in rete il gol del 4-0.

82′ – Arezzo padrone del campo, adesso Bianchi va al tiro dopo un’azione manovrata ma colpisce l’esterno della rete.

81′ – Esce Poggesi per Zona.

77′ – Esce Castiglia per Forte.

76′ GOL AREZZO: punizione per l’Arezzo, Castiglia vede e serve Risaliti in area che addomestica e insacca.

75′ – Entra Convitto per Gaddini. Standing ovation per Gaddini.

70′ – Pattarello in progressione semina il suo diretto avversario, arriva a tu per tu con Rossi ma colpisce l’esterno della rete.

65′ – Entra Diallo per Boubacar.

62′ GOL AREZZO: Bianchi apre per Gaddini che parte largo, si accentra e con un tiro a giro raddoppia.

61′ – Settembrini lancia Pattarello che entra in area e conquista un angolo.

60′ – Ritmi più bassi rispetto al primo tempo ma non cambia il copione del match.

49′ – Esce Damiani entra Bianchi.

46′ – Squadre in campo per la ripresa nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Termina qui il primo tempo con l’Arezzo avanti per 1-0 sull’Orvietana.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Passaggio errato di Settembrini, Bracaletti parte in contropiede e serve Tomassini ma Lazzarini è attento nell’impedirgli di calciare in porta.

37′ – L’Arezzo alza i giri, l’Orvietana cerca soprattutto il contropiede.

32′ – Ammoniti Ricci.

26′ GOL AREZZO: angolo per l’Arezzo, Risaliti svetta sul primo palo e insacca.

22′ – Ammonito anche Castiglia. Amaranto puniti al primo intervento.

21′ – Castiglia disegna al centro, palla che esce di poco a lato.

19′ – Damiani ci prova dal limite, Rossi blocca.

18′ – Numero di Pattarello che va via a Jaziri, Settembrini in aria viene murato da Borgo.

15′ – Buoni ritmi di gioco anche se il terreno di gioco ha reso insidiose e imprecise alcune giocate.

10′ – Settembrini serve Gaddini che si accentra e cerca il secondo palo, ma il pallone termina sul fondo.

9′ – Occasione d’oro per Suhs, fermato in fuorigioco, ma Trombini si era fatto trovare pronto.

8′ – Tomassini ci prova dal limite, la difesa amaranto manda in angolo.

6′ – Cross di Castiglia, Boubacar di testa non riesce a dare forza e Rossi blocca.

3′ – Giallo per Damiani, primo ammonito da parte del direttore di gara che sembra voler interpretare il match con la linea dura.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. La pioggia caduta nel prepartita ha allentato il terreno di gioco.

ORVIETANA (4-3-3): 1 Rossi; 2 Biancalana (12′ st 14 Lanzi), 6 Suhs, 4 Borgo, 3 Jaziri (28′ st 15 Carletti); 8 Rinaldi (8′ st 16 Protietti), 5 Ricci, 7 Guazzaroni (24′ st 19 Spinelli); 10 Bracaletti (36′ st 20 Di Natale), 9 Tomassini, 11 Nicodemo.

A disposizione: 12 Bracaj, 13 Guinazu, 17 Albani, 18 Del Prete.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini, 4 Risaliti, 15 Poggesi (36′ st 20 Zona); 18 Damiani (4′ st 5 Bianchi), 21 Castiglia (32′ st 14 Forte), 8 Settembrini; 10 Pattarello, 9 Boubacar (20′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (30′ st 7 Convitto).

A disposizione: 22 Viti, 2 Martucci, 3 Lorenzini, 6 Polvani, 25 Dema.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Silvio Torregiani di Civitavecchia (Manfredi Scribani di Civitavecchia – Salvatore Barbanera di Palermo).

RETI: pt 26′ Risaliti; st 17′ Gaddini, 31′ Risaliti, 40′ Forte.

Note – Spettatori: 800 circa. Recupero: 1′ + 3′. Angoli: 2-5. Ammoniti: pt 3′ Damiani, 22′ Castiglia, 32′ Ricci.