L’Arezzo nell’amichevole supera il Prato 3-0

90′ + 3′ – Termina qui il test del Lungobisenzio con l’Arezzo che supera il Prato 3-0.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – Bianchi lavora un buon pallone che arriva a Pattarello: tiro dal limite e pallone di poco sopra la traversa.

85′ – Ultimi cambi tra le fila dell’Arezzo: entrano Di Furia per Trombini che esce tra gli applausi e Di Gregorio per Bruni.

79′ – Pattarello fa tutto da solo e di punta prova a sorprendere Nucci trovando l’esterno della rete.

78′ – Cross di Poggesi, allontana la difesa del Prato, Dema ci prova ma non trova la porta.

76′ – Punizione di Dema dalla distanza, pallone di poco a lato.

74′ – Tackle decisivo di Lazzarini su Colombi che salva un gol che sembrava fatto mandando il pallone in angolo.

70′ – Ritmi più bassi adesso rispetto alla prima frazione e alle battute iniziali del secondo tempo.

69′ – Pattarello arriva al cross, l’estremo difensore in uscita blocca.

65′ – Diallo recupera palla e dal limite dell’area prova il tiro trovando il corner.

61′ – Girandola di cambi tra le fila dell’Arezzo.

53′ – Bel diagonale di Castiglia, la difesa del Prato respinge.

52′ – Settembrini di potenza chiama Nucci all’intervento che la mette in angolo.

49′ – Sinistro di Mobilio, Trombini vola e manda in angolo.

47′ – Aprili colpisce il palo da buona posizione.

46′ – Inizia il secondo tempo.Nessun cambio tra le fila dell’Arezzo, alcuni avvicendamenti tra le fila del Prato.

45′ – Fine primo tempo. Arezzo avanti 3-0 in casa del Prato.

42′ – Colombi fermato in fuorigioco dall’assistente al termine di un contropiede pericoloso.

32′ – Altra iniziativa di Gaddini che serve Boubacar, l’attaccante da posizione defilata calcia a lato.

31′ – Angolo di Settembrini, Bruni di testa devia ma non trova la porta.

27′ – Boubacar trattenuto salta comunque in area con Nucci che lo anticipa. Castiglia raccoglie la respinta ma non trova la porta.

25′ – Due parate decisive di Trombini che manda la prima conclusione sulla traversa e nega il gol anche sulla ribattuta.

23′ – Mobilio su punizione colpisce la barriera.

22′ – Ammonito Damiani per fallo su Mobilio al limite dell’area.

16′ GOL AREZZO: Settembrini su punizione mette la palla nell’angolino sopra la barriera.

14′ – Boubacar ruba palla a Sciannamè e conquista una punizione dal limite.

10′ GOL AREZZO: Pericolini palla al piede arriva al limite e taglia in mezzo per Convitto che insacca.

7′ – Punizione di Settembrini, Convitto di testa trova la parata di Nucci.

6′ – Iniziativa di Settembrini pallone toccato sotto e per poco non trova il gol.

4′ GOL AREZZO: Gaddini riceve al vertice dell’area destra si accentra e di sinistro batte Nucci.

2′ – Boubacar controlla con il petto in area ma Nucci gli dice di no sulla deviazione dal limite dell’area piccola.

L’Arezzo resta in possesso palla e Pericolini dal vertice dell’area destra calcia a botta sicura senza trovare la porta.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. Oltre 70 tifosi arrivati da Arezzo.

PRATO (4-2-3-1): Nucci: Campaner (22′ st Nizzoli), Colombini (9′ st Cecchi), Sciannamè (9′ st Angeli), Noferi (26′ st Lazzeri); Ba (13′ st Petronelli), Aprili; Mobilio, Souarè, Nicoli (13′ st Soldani); Colombi.

A disposizione: Fontanelli, Innocenti, Ceccarelli, Ceraolo, Moretti.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini (40′ st 12 Di Furia); 20 Zona (16′ st 3 Lorenzini), 17 Lazzarini, 13 Bruni (40′ st 27 Di Gregorio), 23 Pericolini (16′ st 15 Poggesi); 8 Settembrini (16′ st 14 Forte), 21 Castiglia (16′ st 5 Bianchi), 18 Damiani (26′ st 25 Dema); 7 Convitto (16′ st 10 Pattarello), 9 Boubacar (16′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (16′ st 16 Castaldo).

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Cremone di Pisa (Spinelli di Pistoia – Orsini di Pontedera).

RETI: pt 4′ Gaddini, 10′ Convitto, 16′ Settembrini.

Note – Spettatori: 300 circa. Recupero: 0′ + 3′. Angoli: 2-8. Ammoniti: pt 14′ Sciannamè, 22′ Damiani, 38′ Aprili, 43′ Mobilio.