In fuga con l’auto non assicurata, sperona e ferisce un motociclista della Polizia Municipale

Erano circa le 19 di ieri, mercoledì 3 agosto, quando una pattuglia della Polizia Municipale individua un’auto sprovvista di assicurazione.

Il conducente dell’auto, una Citroen C3, non si ferma all’ invito degli agenti a fermarsi proseguendo a velocità sostenuta e con una condotta di guida estremamente pericolosa; da lì è scattato l’inseguimento verso il raccordo e la richiesta di rinforzi alla centrale operativa.

L’auto in fuga è stata intercettata in via Don Minzoni da una pattuglia di motocilisti che per provare a fermarla hanno bloccato un autocarro che la precedeva al fine di sbarrargli la strada.

Questo non è bastato a fermare il conducente che ha proseguito nella fuga speronando uno degli agenti, ma infine è stato costretto a fermarsi a causa della moto della Pm rimasta incastrata sotto l’auto.

Il conducente, un aretino cinquantenne con numerosi precedenti penali, è stato arrestato oltre che per resistenza e per il danneggiamento del motociclo, anche per le lesioni provocate all’agente motociclista emerse successivamente al suo trasporto presso l’ospedale San Donato.