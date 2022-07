Dopo il divorzio dalla moglie 87enne, 94enne si risposa con una sua coetanea

Due ultranovantenni, (94enni) si incontrano due anni fa in un circolo di Arezzo: tra di loro scatta subito la scintilla al punto che lui chiede il divorzio alla moglie per potersi sposare di nuovo.

E’ arrivato l’ok del tribunale dopo un iter segnato da alcune tappe con le udienze dinanzi al presidente del tribunale di Arezzo.

La storia di questi due “nonni” aretini, 94enni, comincia – come racconta il Corriere di Arezzo – due anni fa.

La coppia, presa dal sentimento nato per caso un giorno al circolo frequentato da entrambi, decide di avviare una storia extraconiugale.

Coinvolgimento travolgente.

I due sono andati a convivere ed è nato il desiderio di suggellare l’unione con tutti i crismi del matrimonio.

Così vanno a convivere e lui chiede la separazione. S

ua moglie, 87enne, però si oppone alla richiesta e la pratica, in quanto non consensuale, finisce in tribunale.

La famiglia di lui non voleva – Non solo la resistenza della moglie, anche l’opposizione dei figli, che hanno cercato in tutti i modi di far cambiare idea al padre.

Alla fine però dopo circa un anno i due sono riusciti a trovare un accordo: in cambio del divorzio, l’ex moglie ha mantenuto l’usufrutto della casa e riceverà ogni mese un assegno.

Nel febbraio del 2021 la coppia si è separata ufficialmente e dopo i sei mesi previsti dalla legge l’ex marito ha presentato richiesta di divorzio.

Ora, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ufficializzato a giugno 2022, i due innamorati potranno finalmente realizzare il loro sogno d’amore.