Incidenti: il report del 118

Scontro in via Cristoforo Colombo ad Arezzo



Alle ore 14 in via Cristoforo Colombo ad Arezzo, un incidente stradale ha coinvolto due auto.

L’impatto fronto laterale ha provocato il cappottamento di una delle due automobili.

Tre le persone coinvolte, due uomini di 45 e 48 e un ragazzo 13 anni, tutti di Arezzo, soccorsi dall’automedica di Arezzo sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato.

Sul posto, oltre all’automedica sono intervenute tre ambulanze di cui due della Misericordia di Arezzo e una della Croce Bianca di Arezzo oltre che ai Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Arezzo.



Investimento pedone



Alle ore 7:38 in via Arno a Ponticino, un auto ha investito un pedone, un uomo di 51 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto è intervenuta l’automedica da Arezzo, l’ambulanza della Misericordia di Arezzo e i Carabinieri.