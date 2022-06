Se una cosa un po’ la sai,

se ti han detto come pare,

se una cosa attira guai,

non la devi proprio fare.

Se una cosa un po’ la sai,

se dovrebbe essere tale,

non va fatta proprio mai,

che sia finta o sia reale.

Se una cosa un po’ la sai,

anche poco o forse niente,

ma ti han detto: «No, giammai!»,

devi essere prudente!

Se una cosa un po’ la sai,

perché gira quella voce,

stanne fuori e casomai

corri quanto più veloce.

Se una cosa un po’ la sai

è perché c’è chi l’ha detto,

c’è da fare poco, ormai:

devi agire con sospetto.

Finché sai che con il nulla

c’è chi tanto si trastulla:

se davvero vuoi sapere

sol “chi sa” devi temere.

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

La filastrocca di oggi è dedicata a “Se incontrassi un orso” di Silvia Borando, Minibombo. Un albo illustrato con una palla che rotola dove non deve rotolare per invitare al coraggio e al dialogo. E per ricordarci che non tutto ciò che sappiamo è proprio così come ce lo hanno raccontato. Consigliato dai 3 anni in su.