90′ + 5′ – L’Arezzo esce di scena dai playoff. Passa il Follonica Gavorrano (0-2).

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – Non passa la punizione di Cutolo.

88′ – Ancora un’idea di Cutolo: pallone filtrante per Persano che viene atterrato al limite dell’area. Punizione interessante per l’Arezzo.

79′ – Invenzione di Cutolo che libera Benedetti, il centrocampista entra in area e calcia alle stelle.

75′ – Prova a spingere l’Arezzo ma fin qui Ombra non è stato impegnato.

74′ – Tiganj fallisce un gol a porta vuota. L’Arezzo ha rischiato grosso.

63′ – Van Der Velden stacca sul corner calciato da Cutolo, Ombra respinge.

54′ – Calderini in solitaria evita Grifoni, si accentra e impegna Ombra che blocca in due tempi.

53′ – Pallone filtrante di Cutolo, Persano controlla ma Ombra in uscita lo neutralizza.

52′ – Spinge più del primo tempo l’Arezzo, scosso dai due gol del Gavorrano e forse dalle parole di Mariotti nell’intervallo. Serve un gol per riaprire l’incontro.

50′ – Marchi ci prova dal limite, il centrocampista non trova la porta.

48′ – Diagonale di Cutolo e palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

47′ – Pizzutelli dal limite manca di pochissimo il bersaglio.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Arezzo sotto di due gol alla fine del primo tempo.

45′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: autogol di Biondi, sfortunato nella deviazione sul cross dalla destra del Follonica Gavorrano.

35′ – Ammonito Calderini.

34′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: rapido triangolo al limite, difesa amaranto che non chiude e per Giustarini agevolato nel controllo da una deviazione avversaria c’è un comodo pallone da appoggiare in rete.

32′ – Invenzione di Cutolo che si accentra e serve Persano in area, l’attaccante viene ostruito da Dierna.

31′ – Calderini fa tutto da solo ma arrivato al limite dell’area avversaria non trova la porta.

29′ – Colombo decisivo con un doppio intervento sul colpo di testa di Dierna.

28′ – Marchi chiude in angolo il triangolo che il Gavorrano aveva costruito al limite dell’area del Cavallino. Arezzo che aspetta anche perchè gli ospiti spingono con maggiore veemenza.

20′ – Occasione d’oro per il Gavorrano, Liurni calcia alle stelle da distanza ravvicinata.

14′ – Angolo per l’Arezzo, Lazzarini interviene sul prima palo ma non trova la porta.

10′ – Ritmi alti, il Gavorrano spinge, l’Arezzo per adesso ci prova con le ripartenze.

1′ – Inizia la partita confermati gli schieramenti.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner (5′ st 21 Ruggeri), 2 Biondi, 4 Van Der Velden, 33 Zona (28′ st 3 Mastino); 8 Lazzarini (28′ st 31 Marras D.), 95 Pizzutelli (28′ st 6 Pisanu), 26 Marchi (28′ st 5 Benedetti); 10 Cutolo, 90 Persano, 18 Calderini.

A disposizione: 22 Balucani, 16 Sicurella, 20 Mancino, 77 Frosali.

Allenatore: Marco Mariotti.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): 22 Ombra; 7 Grifoni (27′ st 18 Gasco), 5 Dierna, 27 Ampollini, 3 Coccia; 24 Arduini (25′ st 21 Barlettani), 6 Del Rosso, 8 Origlio; 10 Liurni (20′ st 9 Tiganj; 36′ st 26 Fontana), 32 Giustarini, 15 Sylla (27′ st 11 Mugelli).

A disposizione: 12 Vivoli, 2 Bruni, 17 Fremirà, 20 Berardi.

Allenatore: Marco Bonura.

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone (Doriana Isidora Lo Calio di Seregno – Federico Mezzalira di Varese).

RETI: pt 34′ Giustarini, 45′ aut. Biondi.

Note – Spettatori: 1.600. Recupero: 1′ + 5′. Angoli: 4-3. Ammoniti: pt 35′ Calderini.