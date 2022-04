InformaGiovani Arezzo: ciclo di incontri nel mese di Maggio

By Ufficio Stampa

InformaGiovani Arezzo ha in programma un ciclo di incontri nel mese di Maggio dal forte taglio pratico per approfondire con esperti di settore alcuni ambiti di interesse giovanile.

Il ciclo ha per nome IGAR Talk proprio perché hanno il format della chiacchierata e del confronto con esperti che gestiscono in modo concreto attività e iniziative e quindi in grado fare approfondimenti molto pratici.

Tutti gli appuntamenti saranno in presenza presso InformaGiovani Arezzo (Piazza Sant’Agostino 8) alle ore 16:00 – Gli incontri sono tutti liberi e gratuiti ma occorre compilare un form di registrazione che si può trovare negli articoli dedicati del nostro sito o nel QRcode presente nelle locandine

LAVORO Mercoledì 4 Maggio / IGAR Talk con GiGroup: gli esperti dell’Agenzia per il Lavoro approfondiranno i settori ristorativo e orafo (profili più richiesti nel territorio, competenze principali e simulazioni di colloqui) — https://www.informagiovaniarezzo.org/ig-ar-talk-con-gi-group-4-maggio-lavorare-nei-settori-orafo-e-ristorativo/

CONCORSI Lunedì 9 Maggio / IGAR Talk con AssOrienta: il referente di AssOrienta parlerà dei concorsi per entrare nelle Forze Armate e di Polizia (caratteristiche, requisiti, preparazione) https://www.informagiovaniarezzo.org/ig-ar-talk-con-assorienta-9-maggio-tutto-sui-concorsi-delle-forze-armate-e-di-polizia/

MOBILITA’ EUROPEA Lunedì 16 Maggio / IGAR Talk con Scambieuropei: il referente di Scambieuropei descriverà le principali forme di volontariato in Europa e le opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà (requisiti, opportunità e accesso) — https://www.informagiovaniarezzo.org/ig-ar-talk-con-scambieuropei-16-maggio-volontariato-in-europa-e-nel-corpo-europeo-di-solidarieta/