Il segreto più potente

di una vita col sorriso,

il segreto divertente,

detto e scritto per inciso,

è qualcosa di gentile,

è qualcosa di leggero

che s’accende senza pile

ed ognuno ne va fiero.

Il segreto che ti svelo

non è andato mai in pensione

ed è antico sotto il cielo

come quella tua espressione

che ti fa brillare il viso,

che ti fa scoppiare il cuore,

che ti culla, all’improvviso,

con il suo dolce tepore.

Il segreto più prezioso

non ha un costo, non ci credi?,

è davvero favoloso

se lo dai e se lo chiedi.

Il segreto più potente

non si può cambiar con niente

e te lo dirò tra poco

se mi abbracci: questo è il gioco!

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

Le lontre conoscono un segreto potente, caloroso, rassicurante, duttile e sincero: la cosa più importante del mondo. Ed è per questo che è quasi impossibile trovare una lontra triste. Il segreto che combatte le giornatacce e gli infiniti problemi del mondo è svelato nel libro “Teniamoci stretti” di Claudio Gobbetti e Dyana Nikolova, Sassi Junior Editore. Consigliato dai 5 anni in su, da leggere in famiglia, prima e dopo un abbraccio, per ricordarci di quanto sia prezioso il contatto fisico con le persone che amiamo.