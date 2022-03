S.S. Arezzo: settore giovanile, il report del fine settimana

By Ufficio Stampa

JUNIORES NAZIONALE

Sambenedettese – Arezzo 2-3

Importante successo esterno per la Juniores di mister Jody Zurli che espugna il ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto al termine di una partita assai combattuta. Amaranto in vantaggio con Castaldo nel primo tempo e raggiunti ad inizio ripresa da una rete di Sirocchi.

L’Arezzo torna subito avanti grazie a Dema, viene nuovamente raggiunta dai padroni di casa ma ci pensa Onesto a 10 dalla fine a regalare al Cavallino i meritati tre punti.

Gli amaranto restano al comando del girone con il Tolentino che resta in scia grazie al successo sul Cannara.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Arezzo – Audax Rufina 8-0

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini non trovano ostacoli nel loro cammino e portano a casa l’ennesima goleada di questo campionato. Sul terreno del centro sportivo ‘Le Caselle’ a pagare dazio alla supremazia amaranto è l’Audax Rufina, che subisce sei reti nella prima frazione di gara.

Nella ripresa spazio a molte sostituzioni ed amaranto che segnano altre due volte. Mattatore di giornata è Canneva, autore di una tripletta.

Le reti di Hilla, Celli, Pecci, Pino e Parretti completano il tabellino di giornata.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Santa Firmina – Arezzo 0-2

Una doppietta di Sussi regala un’altra vittoria ai giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario nell’insidioso derby in casa del Santa Firmina.

Continua così la marcia solitaria al vertice della classifica dei baby amaranto che distanziano ulteriormente la concorrenza, ora lontana ben 14 punti.

UNDER 13 ESORDIENTI II anno

Arezzo – Arezzo Football Academy rinviata

UNDER 12 ESORDIENTI I anno

Santa Firmina – Arezzo 0-4 (risultato federale)

Inizio di campionato con vittoria per i 2010 di mister Matteo Lambardi che sul campo del Santa Firmina si aggiudicano tutti e tre i tempi giocati completando il punteggio anche con la vittoria nella sessione di shoot-out.