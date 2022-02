Noemi Biagini è campionessa regionale nel lancio del giavellotto

L’aretina ha trionfato a Lucca nella categoria “Giovanile” con il suo record personale di 37.29 metri

Riccardo Cincinelli, nato nel 2005, si è imposto nei 60 ostacoli del Meeting Indoor Corse di Firenze

Vittorie e record nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo.

Gli atleti della società aretina sono scesi in pista in più manifestazioni regionali dove, mettendosi alla prova in diverse categorie e discipline, hanno lasciato il segno con alcuni ottimi risultati.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate da Lucca dove sono andati in scena i Campionati Invernali di Lanci validi per l’assegnazione dei titoli regionali individuali, con Noemi Biagini del 2003 che si è laureata campionessa toscana nel giavellotto con il suo record personale di 37.29 metri.

L’aretina, allenata da Fabio Forzoni, ha trionfato nella categoria “Giovanile” ed è così riuscita a dar seguito al titolo già vinto nel 2021, confermandosi tra le più promettenti atlete italiane della specialità.

Una vittoria è arrivata anche dal Meeting Indoor Corse di Firenze dove ha ben figurato Riccardo Cincinelli del 2005 che, nella categoria Allievi, ha siglato i suoi nuovi record personali nei 60 ostacoli e nei 60 piani: nella prima gara è arrivato davanti a tutti fermando il cronometro a 8.28 secondi, mentre nella seconda gara è risultato il migliore tra gli Allievi con 7.28 secondi.

Particolarmente positive sono risultate anche le prove nei 60 piani di Victoria Giaccherini del 2003 che si è piazzata ottava con 8.00 secondi e di Giada Cicerone del 2005 che in finale ha registrato il suo record personale di 7.99 secondi con cui è arrivata davanti a tutte tra le Allieve.

Queste gare hanno rappresentato un’importante tappa in preparazione ai Campionati Italiani Allievi in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio ad Ancona in cui scenderanno in pista Cincinelli nei 60 ostacoli e Cicerone nei 60 piani (unica toscana presente nella categoria) che, in virtù dei loro tempi, sono rientrati in una ristrettissima cerchia di finalisti che nella corsa comprende solo ventiquattro atleti di tutta la penisola.

Alla manifestazione tricolore sarà presente anche Nicholas Gavagni del 2006 che è riuscito nell’impresa di ottenere il pass nei 60 piani già al primo anno tra gli Allievi.

Un ulteriore impegno dell’Alga Atletica Arezzo è stato il Campionato di Società di Cross a Castelfiorentino in cui è emerso Duccio Sandroni del 2009.

L’atleta ha chiuso al primo posto la corsa campestre dei 1.200 piani della categoria Ragazzi e ha dato così seguito ad un inizio dell’anno particolarmente positivo in cui già ha vissuto la soddisfazione di laurearsi campione provinciale di cross 2022.