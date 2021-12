Eccole qua

le armi che piacciono a me: la pistola che fa solo “pum” (o “bang”, se ha letto qualche fumetto)

ma buchi non ne fa…

Il cannoncino che spara senza fare tremare nemmeno il tavolino… il fuciletto ad aria

che talvolta per sbaglio colpisce il bersaglio

ma non farebbe male

né a una mosca né a un caporale… Armi dell’allegria!

Le altre, per piacere, ma buttatele tutte via!

(testo: Gianni Rodari – immagine: vecchio cliché tipografico)

IlCiro