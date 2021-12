Finisce 3 a 3 la sfida fra Arezzo e Badesse

Arezzo Badesse: le foto

Ultima giornata dell’anno solare.

L’Arezzo riceve al Comunale il Lornano Badesse.

90′ + 7′ – Finisce con un incredibile pari la sfida fra Arezzo e Badesse

90′ + 6′ – GOL BADESSE – Pareggio ospite con Andreoli che ribadisce il rete una respinta di Colombo su tiro di Lucatti.

90′ + 3′ – GOL AREZZO – Lomasto di testa su pennellata di Cutolo fa esplodere il Comunale. Arezzo avanti di nuovo.

89′ GOL AREZZO – Cutolo spiazza Conti. Pareggio amaranto allo scadere.

88′ – Rigore per l’Arezzo. Cutolo lanciato a rete viene steso da un avversario.

86′ – Punizione da buona posizione per l’Arezzo ma la parabola di Strambelli incoccia sulla barriera e Conti può far sua la palla.

72′ – GOL BADESSE – Discepolo, altro nuovo entrato trova la parabola giusta e porta in vantaggio i suoi.

70′ – GOL BADESSE – il nuovo entrato Diarrassouba controlla una palla sporca in area e batte Colombo con un tiro preciso.

62′ – Miracolo di Colombo che alza sopra la traversa un tiro a botta sicura da centro area di Discepolo.

46′ – Inizia la ripresa, nessun cambio per l’Arezzo mentre il Badesse effettua due sostituzioni.

45′ + 4′ – L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Arezzo in vantaggio di misura ma dovrà giocare in 10 tutta la ripresa.

43′ – Annullato un gol a Marras per un sospetto fuorigioco.

39′ – Arezzo in 10. Frosali viene espulso reo di un presunto fallo a gioco fermo su un avversario.

37′ GOL AREZZO – Strambelli realizza con sicurezza il rigore con un potente tiro alla destra diConti.

36′ – Rigore per l’Arezzo. Strambelli si incunea da sinistra e dentro l’area viene atterrato

24′ – Punizione dalla sinistra di Strambelli, Frosali impatta di testa ma la sfera va alta sulla traversa.

16′ – L’Arezzo perde Pizzutelli, colpito dura da Chiti. Al suo posto entra Pisanu.

6′ – Colossale palla gol per l’Arezzo. Calderini recupera palla serve Strambelli che di prima restituisce al numero 18 solo davanti a Conti. Il tocco a botta sicura dell’esterno amaranto però esce di un soffio a lato.

1′- Inizia con 45 minuti di ritardo la partita.

Nessuna novità nelle formazioni.

Subito al tiro il Badesse che con Ranelli sfiora il palo alla destra di Colombo.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner, 15 Lomasto, 77 Frosali, 21 Ruggeri; 16 Marchi, 95 Pizzutelli (16′ pt 6 Pisanu), 16 Sicurella (20′ st 20 Mancino); 7 Strambelli (42′ st 10 Cutolo), 31 D.Marras (30′ st 24 Muzzi), 18 Calderini.

A disposizione: 12 Commisso, 2 Biondi, 3 Mastino, 8 Lazzarini.

Allenatore: Andrea Sussi.

LORNANO BADESSE (4-2-3-1): 1 Conti; 7 Chiti (1′ st 14 Frosinini), 5 Manganelli (45′ st 15 Buono), 6 Bonechi (1′ st 16 Discepolo), 3 Paparusso; 4 Schiaroli (21′ st 19 Diarrassaouba), 10 Ranelli; 11 Cecconi, 2 El Jallali (10′ st 17 Cappelli), 8 Andreoli; 9 Lucatti.

A disposizione: 12 Siliberto, 13 Berardi, 18 Corsi, 20 Gozzerini.

Allenatore: Alfredo Gennaioli.

ARBITRO: Alessio Marra di Mantova (Simone Chimento di Saronno – Lorenzo Riganò di Chiari).

NOTE: spettatori presenti 700 circa. Recupero: 4′ + 7′. Angoli: 5-5. Ammoniti: pt 8′ Marchi, 12′ Chiti, 23′ Cecconi, 24′ Strambelli e Gennaioli; st 9′ Calderini, 10′ Frosinini. Espulsi: Frosali al 39′ pt per gioco scorretto a palla lontana e Frosinini al 45′ st per somma di ammonizioni.

RETI: pt 37′ rig. Strambelli; st 26′ Diarrassaouba, 28′ Discepolo, 45′ rig. Cutolo, 49′ Lomasto, 52′ Andreoli