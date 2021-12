Rissa tra studenti, ragazzo colpito con un cacciavite

Ieri mattina intorno alle 8, di fronte alla scuola media Buonarroti di Sansepolcro, un gruppo di studenti, che frequentano la scuola, prima dell’ingresso si sono affrontati con calci e pugni, uno di loro é stato colpito violentemente in faccia con un pugno.

Il giovane, deciso a vendicarsi ha estratto un cacciavite colpendo a sua volta l’altro ragazzo alla testa, ferendolo, lesione poi giudicata guaribile in una decina di giorni.

La rissa é stata sedata da altri ragazzi e dal personale scolastico, oltre che dai carabinieri e dal 118 prontamente intervenuti sul posto.

Le ragioni del contendere sarebbero riconducibili a diverbi e minacce cominciate sin da sabato e proseguite poi via WhatsApp .

I due ragazzi, entrambi di 14 anni, di etnia straniera, nati e residenti in Valtiberina, sono stati ascoltati in caserma dai carabinieri.

Al momento a finire denunciato è un ragazzino albanese per lesioni e minacce sui social.