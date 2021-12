L’Alga Atletica Arezzo chiude il 2021 con tre ori alla Coppa Giovani d’Autunno

La stagione dell’Alga Atletica Arezzo è terminata con tre medaglie alla Coppa Giovani d’Autunno Indoor di Ancona.

La manifestazione ha riunito atleti di diverse categorie da società di tutta la penisola che si sono confrontati nelle discipline di corsa, salti e lanci e, tra questi, era presente anche un gruppo della società aretina che è riuscito ad emergere con tanti bei piazzamenti.

Tra i protagonisti è rientrato Nicholas Gavagni del 2006 che ha disputato la sua ultima gara tra i Cadetti e che, dopo il settimo posto ottenuto nel salto il lungo ai Campionati Italiani di ottobre, è riuscito a confermarsi tra le maggiori promesse dell’atletica leggera italiana.

L’aretino ha infatti lasciato il segno in entrambe le discipline in cui è sceso in pista e ha centrato una doppia medaglia d’oro nel salto in lungo con 6.22 metri e nei 60 piani con il record personale di 7.30 secondi, riuscendo in entrambi i casi ad imporsi con un consistente vantaggio sugli avversari.

Il terzo successo è merito di uno dei veterani dell’Alga Atletica Arezzo, Marco Rosadini del 1992, che ha trovato soddisfazione tra gli Assoluti nel salto in lungo da fermo con 3.09 metri, imponendosi in una disciplina che prevede lo stacco con i piedi fermi senza effettuare la rincorsa.

Positiva è stata anche la prova di Giovanna Gennai del 2006 che, tra le Cadette, ha sfiorato il podio nel salto in lungo con 4.71 metri che sono valsi il quarto posto finale, poi si è piazzata quattordicesima nei 60 piani con 8.51 secondi.

La squadra aretina era infine completata da Lorenza De Silva del 2007 che, al primo anno tra le Cadette, è emersa sia nei 60 piani che nel salto in lungo dove ha centrato, rispettivamente, un sesto posto con il record personale di 8.34 secondi e un settimo posto con 4.37 metri.

Questi risultati proiettano l’Alga Atletica Arezzo verso il 2022 con rinnovato entusiasmo e fiducia: la nuova stagione prenderà il via da sabato 8 gennaio con la prima tappa del Meeting Nazionale di Ancona che anticiperà i campionati regionali e nazionali indoor nelle diverse categorie.