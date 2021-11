Scritte no vax all’ingresso della scuola, le reazioni della politica

Le scritte no vax sono state fatte nella notte sull’asfalto, all’ingresso delle scuole medie, elementari e dell’infanzia di via Angelo Tricca.

Immediata è partita la denuncia alle autorità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Arezzo, agenti della Polizia di Stato, la Digos e la polizia Scientifica per cercare elementi per irsalire agli autori.

Nel frattempo il Comune ha già oripulito l’asfalto imbrattato.

Il vicesindaco Lucia Tanti ha reagito scrivendo dal suo profilo Facebook:

“No vax e scritte assurde: da parte mia sarà guerra. Scritte no Vax: le stiamo già cancellando. E se ricompaiono, si ricancellano. Vediamo chi vince”.

Dalla Regione Toscana: Giani e Nardini: “No vax farneticanti, non scalfiranno la fiducia nella scienza”

“I no vax si rassegnino, non saranno farneticanti frasi vergate su un muro davanti a una scuola a scalfire la fiducia generalizzata verso la scienza e i vaccini”.

Il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini esprimono la loro “ferma condanna” per quanto accaduto davanti a una scuola dell’infanzia e primaria di Arezzo, dove è apparsa una scritta no vax.

Giani e Nardini ricordano come “il ritorno alle lezioni e alle attività didattiche in presenza sia stato possibile proprio grazie alla campagna vaccinale e al contributo del sapere e della ricerca scientifica”.

Scritte alla scuola: dichiarazione del sindaco Alessandro Ghinelli

“Ognuno è libero di esprimere le proprie idee.

Quello di cui sono certo non possa sentirsi libero è di manifestarle in maniera stupida e violenta.

Di fronte ad atti come quello denunciato questa mattina non posso che esprimere il mio sdegno e la mia condanna.

Quello che stiamo vivendo è uno dei momenti più delicati del nostro tempo, e forse mai come adesso dobbiamo appellarci tutti alla massima responsabilità.

La civiltà di una società non si misura sulla libertà tout court, ma sull’equilibrio delle libertà, dove a fare da discrimine è la ragionevole valutazione del bene comune.

Dietro queste manifestazioni estreme ci sono malessere e ignoranza, che nulla hanno a che fare con la scienza e la ricerca.

È un atto criminoso quello che è avvenuto davanti alla scuola Tricca.

Ognuno decide di proteggere i propri figli come meglio crede, ma nessuno ha il diritto di farlo in questo modo.

Abbiamo provveduto subito alla rimozione delle scritte no vax e continueremo a farlo in maniera tempestiva qualora ci fossero altri episodi di questo tipo”.