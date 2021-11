Due vittorie ed un pareggio per le squadre del settore giovanile amaranto nell’ultimo fine settimana.

Rinviata a data da destinarsi la trasferta sul campo del Capolona Quarata dei Giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi.

Ecco il resoconto completo delle gare disputate.

Juniores | Arezzo – Castelfidardo 1-1

Esordio con pareggio per mister Jody Zurli sulla panchina della Juniores nazionale. Sul terreno delle ‘Caselle’ i giovani amaranto creano molte occasioni da gol ma non concretizzano la propria superiorità contro il Castelfidardo. Nella ripresa sembra fatta dopo il vantaggio firmato da Morales (nella foto) ma i marchigiani trovano l’inaspettato pareggio nei minuti finali.

Under 17 regionale | Olmoponte- Arezzo 0-4

Nona vittoria consecutiva per gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini che superano in trasferta l’Olmoponte e continuano la propria marcia a punteggio pieno. Amaranto avanti alla mezz’ora grazie ad una rete di Canneva che manda al riposo l’Arezzo avanti. Nella ripresa una doppietta di Pernicii ed una rete di Celli fissano il punteggio sul 4 a 0.

Under 15 regionale | Arezzo – Olmoponte 8-1

Goleada per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario nel derby casalingo contro l’Olmoponte. Gli ospiti reggono solo un tempo e rispondono al vantaggio iniziale di Camerini chiudendo la prima frazione sul punteggio di 1 a 1. Nella ripresa i baby amaranto dilagano e ne segnano sette: doppiette per Sussi e Banelli e reti di Camerini (doppietta anche per lui) Zhupa e Arrighi.

Esordienti II anno e I anno

In campo solo gli esordienti 2009 di Giacomo Gorgoni che si impongono nel derby contro i pari età dell’Arezzo Football Academy (4-2 risultato federale). Rinviata a data da destinarsi invece la gara deii 2010 di mister Giorgio Contu.