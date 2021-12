Processo Coingas: i Comuni ammessi come parti civili

By Redazione

Processo Coingas: respinte le richieste dopo le eccezioni sollevate dagli avvocati difensori, sulla costituzione di parte civile dei Comuni, per cui i difensori dei presunti favoreggiatori del reato di peculato, per oltre mezzo milione di euro, andati in incarichi a professionisti.

Il tribunale ha ammesso come parti civili i diciannove comuni soci di Coingas che intendono, in caso di condanna, rivalersi anche contro chi avrebbe favorito la frode.

Tra gli imputati di favoreggiamento figura lo stesso sindaco Ghinelli, coinvolto in tutte e tre le vicende.

Dei dodici imputati, in aula erano presenti sono il presidente di Coingas, Franco Scortecci, e Mara Cacioli, che curò la contabilità della partecipata.

Rigettata anche la richiesta dell’avvocato Roberto Alboni, il difensore di Roberto Bardelli, di stralciare il reato di traffico di influenze, riqualificato dal gup anzichè l’iniziale corruzione.

La prossima udienza, sarà il 22 febbraio con l’audizione dei primi testimoni.