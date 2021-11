Litiga con la moglie, intervengono i carabinieri: trovato con un coltello e marijuana, denunciato

L’operazione ha visto protagonista una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, intenti nella perlustrazione delle maggiori arterie cittadine, sono stati fatti convergere dalla Centrale Operativa della Compagnia di San Giovanni Valdarno presso un’abitazione privata.

La segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa di San Giovanni Valdarno parlava di una accesa lite in famiglia, scoppiata tra due coniugi originari di altre località italiane ma da tempo abitanti in Valdarno.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato solo una donna, di circa 30anni, che effettivamente riferiva loro di un acceso diverbio intercorso fino a pochi minuti prima col marito, interrotto solo per l’improvviso allontanamento dell’uomo, in preda all’ira.

Dopo non pochi tentativi, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare telefonicamente l’uomo, gravato da alcuni precedenti di polizia, ed a convincerlo a rientrare a casa.

Nel frattempo, nell’abitazione vengono trovati alcuni grammi di marijuana, riconducibili proprio all’uomo.

Non appena rientrato presso l’abitazione, ancora visibilmente agitato, sottoposto a un controllo viene trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 16 centimetri.

Conseguentemente, i Carabinieri hanno deferito l’uomo in stato di libertà per porto illegittimo di coltello, e segnalato all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza per possesso ai fini di uso personale di sostanze stupefacenti.

La donna è stata informata sulla possibilità di sporgere querela, anche e soprattutto in caso di ulteriori e più violenti atteggiamenti da parte del coniuge.

Come spesso accade in questi casi, la donna si è momentaneamente riservata di rifletterci su.

In ogni caso, la situazione, come molte altre, sarà attentamente monitorata dall’Arma valdarnese.