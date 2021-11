A luci spente per non farsi coglionare

Mentre il Comune spende e spande per la Città del Natale, con grossi disagi per i residenti del Centro Storico, trattati come stracci (ma di questo ne riparleremo), il resto della città commerciale deve arrangiarsi a proprie spese.

Negozi privilegiati e negozi lasciati in balia di sé stessi, come accade per quelli della parte bassa di Corso Italia e non solo.

Dovendo pagarsi le luci da soli, accade che, i negozi di privati, pochi e sparuti, si vedono costretti a non pagare le luci di Natale, perché sarebbe una beffa.

Infatti per addobbare di luci quella porzione di strada, dovrebbe esserci la partecipazione di tutti i negozi e attività commerciali, ma così non è.

Le grandi catene di abbigliamento non vogliono pagare, le banche lì presenti nemmeno.

Negli anni scorsi i privati hanno pagato, ora alcuni non vogliono giustamente farlo, perché alla fine ci “guadagnano” pure quelli che non mettono manco un euro.

La spesa se fosse sostenuta da quattro o cinque esercizi ammonterebbe da 150 a circa 180 euro rispetto ai 70/90 euro sborsati da altri commercianti che riescono ad aderire in numero sufficiente per dividersi un costo sostenibile.

Se succedesse, i “soliti bischeri” sgancerebbero, e gli altri godono gratis.

Bene hanno fatto a non farsi prendere in giro, e se il Comune volesse addobbare di luci anche laggiù, sarebbe una mossa utile, visto che Arezzo non è solo Città del Natale.