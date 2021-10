Arezzo, scappa dopo l’incidente: la Polizia di Stato lo rintraccia e lui esibisce una patente falsa

La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato un 35enne nigeriano, ma residente ad Arezzo, perchè in possesso di una patente falsa.

Giorni fa una persona aveva denunciato presso la Sezione Polizia Stradale di via Leone Leoni, un incidente con la controparte, che dopo aver provocato ingenti danni alla propria auto che si trovava in sosta sulla pubblica via, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori della Polizia di Stato, anche grazie alla collaborazione di un testimone che, con grande senso civico, ha fornito elementi poi rivelatisi fondamentali per ricostruire l’accaduto, non ci hanno messo molto ad identificare l’autore del fatto e quindi l’hanno convocato in ufficio.

Il nigeriano si è presentato ieri mattina a bordo proprio dell’auto coinvolta nel sinistro, esibendo maldestramente la propria patente di guida pensando forse che nessuno si accorgesse di nulla. Invece i minuziosi controlli dei poliziotti hanno permesso di verificare la falsità e quindi è scattato il sequestro.

Pertanto il malcapitato, oltre a subire una denuncia per uso di documento falso e il sequestro dell’auto, è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro per aver guidato senza avere mai conseguito una patente di guida e con altri 302 euro per non essersi fermato dopo aver provocato l’incidente e i relativi danni.