Green pass, prima multa da 400 euro alla piscina comunale

In mattinata sono scattati i controlli della polizia municipale, rilevando il mancato controllo del Green pass tra i frequentatori dei suoi corsi.

Ed è partito un primo verbale da 400 euro.

Il gestore Valter Magara ha confermato di non volere eseguire la verifica per non violare la legge della privacy.

Così i vigili non hanno potuto far altro che notificare la prima sanzione.