Scompare in Albania e viene dato per morto: trovato vivo al largo di Livorno

By Redazione

E’ vivo, Davide Pecorelli, 45 anni, l’imprenditore ed ex arbitro di Sansepolcro, dato per morto dopo il ritrovamento della sua auto noleggiata all’aeroporto di Tirana trovata avvolta dalle fiamme in una zona sperduta a nord dell’Albania, nel territorio di Puke.

L’uomo, da quanto trapela, sarebbe stato ritrovato naufrago al largo di Livorno a bordo di un gommone, vicino a un’isola.

Ma cosa ci faceva in quella zona?

Ma soprattutto perché non ha dato notizie per otto lunghi mesi, considerando che a casa aveva quattro figli?

Sono le domande a cui dovrà rispondere Pecorelli alla Procura di Perugia, titolare delle indagini sulla sua scomparsa.

Oltre 8 mesi senza avere notizie dell’ex arbitro della sezione di Arezzo, poi la svolta di ieri.

Padre di 4 figli, Pecorelli era ufficialmente scomparso da Puke, in Albania, dove si era recato per un viaggio di lavoro.