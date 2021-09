Domenica 26 settembre ad Arezzo i Campionati Italiani di Mezza Maratona

Domenica 26 Arezzo ospiterà i Campionati Italiani di Mezza Maratona Individuali e di società Master in occasione della 22.ma edizione della Maratonina città di Arezzo gara Internazionale di mezzamaratona interrotta lo scorso anno per la Pandemia.

Le gare di Maratona e Mezzamaratone hanno subito delle grosse battute di arresto dovuto ai protocolli di sicurezza sempre più stringenti.

La Unione Polisportiva Policiano nel 2021 è riuscita , nonostante le difficoltà, a realizzare eventi che sono riusciti molto bene, dalle gare di corsa Campestre con il Campionato regionale al parco Pertini, il meeting città di Arezzo di Atletica Leggera, il Green Trail di S.Zeno e per ultima la Scalata al Castello del 19 agosto u.s. con grande successo.

I numeri che aveva la Maratoniina città di Arezzo nelle passate edizione saranno ridotti per la mancanza dei non competitivi e delle scuole, sarà invece , come al solito molto valida dal punto di vista tecnico per potersi aggiudicare il titolo di campione Italiano individuale e di società.

Si preannuncia lotta molto serrata per aggiudicarsi il titolo di Società ( Atl. Paratico di Brescia la Track & Field di Grosseto e Arl Dynamyk Fitness di Bari in cui potrebbe esserci anche la U.P.Policiano (almeno nelle prime 5) sono le maggiori favorite in campo maschile , mentre in quella femminile sempre Atletica Paratico –Atletica 85 Faenza e forse Atletica Noceto di Parma.

Le iscrizioni scadono Lunedi 20 settembre alle ore 24 ed in quella data sapremmo quanti partecipanti saranno presenti.

Saranno approntate accorgimenti per ridurre situazioni di pericolo che però non comporteranno riduzioni di iniziative come quella della realizzazione del villaggio Sport & Salute in piazza S.Iacopo nei giorni di Venerdi 24 e Sabato 25 dove verranno consegnati i pettorali e fatto il controllo del Green Pass- e Autocertificazione (Obbligatorio) .

Verranno organizzate delle prova promozionale di Velocità in corso Italia per i bambini dai 6 agli 11 anni sui metri 50,ed evoluzione della Ginnastica Artistica dei Vigili del Fuoco

Nei giorni di Lunedi ci sarà un incontro con il comando della Polizia Locale insieme alla protezione civile per definire tutti i dettagli della competizione , mentre Martedi alle ore 11,30 conferenza stampa in comune per dare maggiori dettagli sulla Maratonina.

Fabio Sinatti